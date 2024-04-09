Москва, 9 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Гражданин Таджикистана упал с двухъярусной кровати в московском хостеле. Мужчина получил ушиб головного мозга и был доставлен в больницу. Через 11 дней он скончался. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Виталий Белоусов

В конце марта скорая помощь госпитализировала постояльца хостела в Текстильщиках. По словам администратора, мужчина просто упал со второго яруса кровати в 2 часа ночи и никак не реагировал на попытки его разбудить.

«Ночью 25 марта в гостиницу вызвали наряд скорой помощи, который доставил К. Джамшидбека в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга», — рассказал источник.

Пострадавший пролежал в больнице 11 дней и скончался 6 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёр из сериала «Каменская» Павел Поймалов умер после падения возле дома в Москве. Несколько дней артист испытывал головные боли, но в больницу обращаться не стал. Спустя пару дней Павел перестал отвечать на звонки родственников.