Москва, 9 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Сотрудники МВД установили личность подозреваемого в нападении на полицейских в Московской области, сообщила 9 апреля представитель Министерства Ирина Волк.

МВД России Василий Буряков

Ранее сообщалось, что в результате нападения один из полицейских погиб, другой получил тяжёлые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию. МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Злоумышленник может быть вооружён, поэтому не следует ни вступать с ним в диалог, ни предпринимать самостоятельные попытки задержания, добавила представитель МВД.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет ранее сообщил, что 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался от огнестрельных ранений.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье ввели план «Сирена» и план «Перехват». По информации источника, накануне сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотическим веществом и караулили наркокурьера. При появлении дилера полицейские решили задержать его, но попали под огонь.