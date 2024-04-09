Тюмень, 9 апреля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В Тюменской области на случай подтопления готовятся пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений.

Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

«В Тюменской области в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол также с 8 апреля в превентивных целях введён режим ЧС регионального характера. Несмотря на то, что в настоящее время ситуация в регионе относительно спокойная и контролируемая, подтоплений нет. Готовятся пункты временного размещения, планируется подомовой обход и оповещение населения», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, по данным на 9 апреля в Оренбургской области в результате паводков затопило более десяти тысяч домов и более 12 тысяч приусадебных участков.

По данным правительства, на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 см до 40 см.

В Кургане для защиты от паводка повышают уровень дамбы. По сообщению губернатора Курганской области Вадима Шумкова работы проводят на пяти участках.

Власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе. По его данным, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Объявлена эвакуация жителей посёлка Лесоторговый. В зоне подтопления находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных, а также 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики.