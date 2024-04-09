Москва, 9 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, оперный певец и участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров найден мёртвым в центре Москвы на Зоологической улице. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/ Алексей Никольский Евгений Кунгуров

По предварительным данным, перед смертью артист отправил жене сообщение, в котором говорилось о суициде, после чего перестал выходить на связь. Жена, находясь за пределами столицы, попросила экстренные службы и психолога приехать к мужу в их квартиру в Пресненском районе.

Отмечается, что правоохранительные органы не обнаружили следов насильственной смерти на теле Кунгурова. При этом уточняется, что певец наблюдался у психиатра в частной клинике, находясь в депрессивном состоянии.

Согласно данным электронной картотеки Пресненского суда, Кунгуров и его вторая жена Ирина Меледина инициировали процесс расторжения брака.

По данным источника ТАСС, причиной смерти певца мог стать суицид. Последний раз артист писал в соцсетях 5 апреля. Тогда Кунгуров пожелал поклонникам спокойного завершения рабочей недели.

Кунгурову было 40 лет. У него остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Артист прославился благодаря участию в первом сезоне шоу «Голос», где его наставником был певец, композитор и народный артист России Александр Градский. Позже Кунгуров участвовал в программе «Один в один!», а также вёл передачу «Романтика романса».

Как передавало ИА Регнум, Кунгуров выступал с концертами перед участниками СВО. Тогда артист исполнил известные народные песни, в том числе «Русское поле», «Надежда», «Катюша». По завершении концертной программы Кунгуров пообщался с военнослужащими, выразил слова благодарности и гордости за героизм, проявленный в ходе выполнения спецоперации.

В апреле 2022 года его концерт смогли послушать бойцы, проходившие лечение в филиале госпиталя имени Бурденко в Москве.