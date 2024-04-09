Москва, 9 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Наиболее полезным продуктом для работы сердца являются бананы. Об этом 9 апреля корреспонденту ИА Регнум рассказал врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что бананы содержат калий, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, включая работу мышцы сердца.

«Полезным для сердца продуктом является также кунжутная семечка (кунжутное масло), которая содержит магний. Этот микроэлемент нужен для нормального обмена кальция и хорошей работы сердца. Он также способствует снижению артериального давления», — пояснил врач.

По его словам, ещё одним полезным для сердца продуктом является морская рыба жирных сортов, содержащая омега-3 жирные кислоты, которые помогают бороться с атеросклерозом.

Сырой свекольный сок позволяет насытить организм магнием, калием и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому свёкла также полезна для сердца, добавил кардиолог.

Также врач назвал среди полезных продуктов говяжью печень, которая улучшает кровообращение, так как содержит элементы, разжижающие кровь. Кроме того, говяжья печень содержит большое количество железа, которое благоприятно влияет на систему кровообращения, уточнил Кондрахин.

Как передавало ИА Регнум, врач-кардиолог Ольга Бокерия назвала три главные причины низкого артериального давления и рассказала, как себе помочь в случае гипотонии.

Она отметила, что во врачебной практике принято различать следующие виды гипотензии: ортостатическая (постуральная — при смене положения тела) гипотензия, постпрандиальная (после еды) гипотензия, нейрогенная гипотензия

У пожилых людей давление может резко упасть при смене положения тела, вставании из положения сидя или после лежания, а также через один-два часа после еды. При этом нейрогенная гипотензия в основном поражает молодых людей и детей. При ней падение артериального давления происходит после длительного стояния.

Людям с низким давлением врач посоветовала проанализировать принимаемые лекарства. Так, у мужчин лекарства для лечения аденомы простаты часто вызывают ортостатическую гипотензию.

Помимо этого, Бокерия посоветовала скорректировать образ жизни. Облегчить симптомы поможет медленное вставание из сидячего или лежачего положения, употребление большого количества воды, приём пищи небольшими порциями, включение в рацион клетчатки (фруктов и овощей), а также дозирование физической нагрузки.