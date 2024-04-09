Куала-Лумпур, 9 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. На пляж города Лунду в Малайзии выбросило разлагающуюся тушу неизвестного существа, пишет издание Livescience.

APM Sarawak

В материале говорится, что размеры туши в несколько раз превышали размеры человека. Находка представляла собой так называемый глобстер — фрагмент туши крупного морского животного, которое трудно идентифицировать из-за сильного разложения. По мнению специалистов, останки, вероятнее всего, принадлежат киту.

Представители властей уведомили об этом силы гражданской обороны штата Саравак.

Как передавало ИА Регнум, в феврале газета The Sacramento Bee информировала, что на пляже, находящемся в 145 километрах от американского города Сан-Франциско в штате Калифорния, нашли череп огромного морского существа. Отмечается, что его длина превосходит рост человека и составляет не менее двух метров. По мнению ведущего палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра Роберта Боссенекера, череп мог принадлежать синему киту или финвалу.

18 января на берег пляжа в графстве Северный Йоркшир в Великобритании выбросило пятиметровое загадочное животное без головы и хвоста, из-за отсутствия которых эксперты затруднились сказать, что это за обитатель морских глубин.

Эксперты предполагали, что это мог быть тюлень, морж или гигантский дельфин. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл отмечал, что найденное существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых.