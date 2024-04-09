Москва, 9 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Научный совет при Совете безопасности РФ выработал рекомендации для противостояния военным угрозам России от перспективных вооружений стран НАТО, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

9 апреля Патрушев провёл заседание научного совета при Совбезе.

«Несколько слов об итогах нашей совместной работы в прошлом году. Были выработаны рекомендации по противодействию военным угрозам Российской Федерации, связанным с развитием странами НАТО автоматизированных систем управления войсками и перспективных видов вооружения», — сказал секретарь Совбеза.

В ходе своего выступления Патрушев также отметил, что США активно используют IT для борьбы с независимыми странами и для этого навязывают «правила» поведения в киберпространстве. Основные усилия США в борьбе с РФ направлены на разрушение традиционных ценностей и многонациональной культуры России, заявил также секретарь Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Патрушев отмечал, что НАТО фактически является стороной конфликта на Украине. Политика военного блока строится на интересах США, которые используют альянс для сохранения своего вооружённого присутствия в Европе и демонстрации своей «незаменимости» в вопросе обеспечения безопасности в регионе.

Министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявил, что Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО. Он также отметил значительное повышение качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, заявил министр.