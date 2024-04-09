Калининград, 9 апреля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Брикеты с кокаином оказались в коробках с бананами, доставленными в Россию из Колумбии. Наркотики нашли работники логистического центра под Калининградом, сообщила представитель МВД Ирина Волк 9 апреля в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов

Разгружая товар, работники логистического центра в посёлке Заозерье наткнулись на обмотанные полиэтиленом брикеты. О подозрительной находке они сообщили в полицию.

Полицейские изъяли девять коробок с бананами, под слоем которых лежали 76 килограммовых упаковок с белым порошком. Предположительно, это кокаин.

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Партию фруктов доставили по морю из Колумбии в Германию, затем перевезли на автомобилях в литовскую Клайпеду, а оттуда в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». Грузовик, доставивший товар, отправился в Польшу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, в январе партию кокаина стоимостью 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотик привезли из Бельгии в мешках с кофе, обнаружить его удалось при сканировании контейнера.