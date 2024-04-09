Москва, 9 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс ещё семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в перечень террористов и экстремистов. Информация о них появилась в официальной базе ведомства.

Софья Сандурская/ТАСС Назримад Лутфуллои (слева)

В список включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона и Диловара Исломова, их отца Исроила Исломова, а также Алишера Касимова, Лутфуллои Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду.

По данным следствия, эти лица причастны к теракту в «Крокусе». В частности, они продали исполнителям преступления автомобиль, сдавали в аренду квартиру либо помогали финансово. Все они сейчас находятся под арестом по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

После теракта силовики задержали четверых непосредственных исполнителей. Басманный суд Москвы арестовал их на два месяца. 28 марта Росфинмониторинг внёс их в перечень террористов. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Фаридун Шамсиддин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Басманный суд 25 марта арестовал Исломовых, которые продали исполнителям теракта автомобиль. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта ― уроженца Киргизии, российского гражданина Касимова, сдавшего им квартиру.

Девятого фигуранта Лутфуллои Назримада арестовали 29 марта. 1 апреля суд вынес решение о заключении под стражу десятого фигуранта Якубджони Юсуфзоду. 5 апреля суд арестовал одиннадцатого фигуранта — Мухаммада Шарипзоду.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют варварские преступления на территории РФ, используя членов международного террористического подполья.