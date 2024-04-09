Москва, 9 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Кремле посмотрели видео, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с жителями Орска попросил их убрать телефоны, сообщил 9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Кадр из видео

«Да, мы видели. Повторяю, проводится напряжённейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь»,— сказал он, не став комментировать тон общения губернатора с местными жителями.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля пострадавшие от прорыва дамбы в Орске собрались на несанкционированную акцию у здания администрации города на Комсомольской площади. Жители были недовольны оказываемыми мерами поддержки на фоне сильного паводка, а также жаловались на низкие выплаты пострадавшим.

Позднее стало известно, что Паслер встретился с инициативной группой протестующих в Орске. Перед встречей губернатор трижды попросил присутствующих, чтобы они убрали телефоны. Позднее в правительстве региона уточнили, что высказанное на встрече с жителями Оренбургской области требование губернатора убрать телефоны не было грубостью или оскорблением, а сама встреча завершилась объятиями.

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Город Орск начало затапливать с вечера 5 апреля, когда там прорвало насыпную дамбу. Здесь затопило почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек были эвакуированы. Мэр города Василий Козупица 9 апреля уточнил, что пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать.

Президент России Владимир Путин в этот же день поговорил по телефону с Паслером, который информировал главу государства о борьбе с паводком, его последствиях и оказании помощи жителям региона. После разговора глава государства решил командировать в зону паводка министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, чтобы уже проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья.