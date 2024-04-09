Оренбург, 9 апреля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области более десяти тысяч домов и более 12 тысяч приусадебных участков затопило в результате паводков. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«По состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для движения транспорта закрыто 44 моста, при этом федеральные трассы функционируют в штатном режиме.

«Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация находится на особом контроле», — уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 см до 40 см. В зоне возможного подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населённые пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный Городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошёл, вода начинает убывать.

В это же время МЧС сообщило, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте.

Кроме того, 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, уточнял он.

Вместе с тем президент поговорил по телефону с главой Оренбургской области Денисом Паслером, который информировал главу государства о борьбе с паводком, его последствиях и оказании помощи жителям региона.

После разговора с главой региона глава государства решил командировать в зону паводка министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

В этот день ранее глава ведомства Куренков вместе с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Паслером провёл рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.