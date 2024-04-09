Москва, 2 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, заявил 2 марта президент Владимир Путин на коллегии Министерства внутренних дел.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия обязательно доберётся до них. Глава государства также назвал борьбу с экстремизмом одним из приоритетных направлений работы МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл», открыв огонь по людям, а затем устроив пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. Их и ещё шестерых подозреваемых в причастности к расстрелу людей в «Крокусе» арестовали.

МИД 31 марта заявил об обнаружении неопровержимого украинского следа в преступлении Красногорске, а также ещё в ряде терактов, совершённых в России. Москва потребовала от Киева выдать всех, кто причастен к этим терактам.