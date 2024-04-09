Красногорск, 9 апреля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Московский областной суд 9 апреля вынес приговор трём сатанистам, которые принесли в жертву двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Андрею Трегубенко — пожизненное, Александру Перевозчикову-Хмурому — 15 лет, Татьяне Дерюгиной — 13 лет. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима. Ещё одну соучастницу Ольгу Большакову осудили в 2023 году. Её отправили за решётку на 14 лет», — говорится в сообщении.

Канал поясняет, что группа сатанистов, состоявшая изначально из двух человек, начала совершать жертвоприношения в 2016 году, возможно, раньше.

«Сначала Андрей Трегубенко и Ольга Большакова отчего-то сочли себя слугами сатаны, пригласили подругу в поход в леса Карелии, там связали и нанесли множество ударов обрядовыми ножами», — следует из текста.

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В посте уточняется, что эти же лица через два месяца после совершения первого преступления заманили в глухой ленинградский лес другую жертву, которую там убили. В этот раз у пары было ещё двое соучастников — адепты Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый.

«Поймали Трегубенко и Большакову в начале 2021 года. Они попались на наркотиках — торговали героином и мефедроном. В ходе расследования этого дела выяснилось, что на подозреваемых «висят» ещё и два убийства. Чуть позже правоохранители взяли и их подельников», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте в подмосковном Красногорске задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

Помимо этого, он нападал на случайных людей на улице и угрожал расправой тем, кто оскорблял его в социальных сетях.

Сатанисты встречаются и в рядах украинских боевиков. Об этом рассказал служивший в колонии для военнопленных отец Олег. Он пояснил, что об этом свидетельствуют находки в окопах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Священнослужитель рассказал, что среди прочего там много именно сатанинской утвари для совершения жертвоприношений.