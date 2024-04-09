Оренбург, 9 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Высказанное на встрече с жителями Оренбургской области требование губернатора Дениса Паслера убрать телефоны не было грубостью или оскорблением, а сама встреча завершилась объятиями, рассказали 9 апреля в правительстве региона.

Пресс-служба МЧС РФ Денис Паслер

Присутствовавшие на встрече жители по понятным причинам находились в стрессовом состоянии, но общение закончилось в уважительном тоне, отметил представитель правительства области в беседе с изданием «Подъём».

«Начиналось всё очень напряжённо: крики, ругань… А именно благодаря способности губернатора общаться с людьми в уважительном тоне закончилось всё миром и объятиями. Его внезапное появление в зале вызвало неожиданную реакцию, люди кинулись с телефонами ему просто в лицо, поэтому он и сказал: телефоны уберите. Люди в стрессе, люди в трагедии. И губернатор это понимает», — сказал представитель правительства.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о требовании Паслера к жителям убрать телефоны, отметил, что власти Оренбургской области находятся в прямом контакте с населением, этот контакт протекает в сложных условиях, но жителям оказывается вся необходимая помощь.

МЧС сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков. Паслер ранее назвал паводок самым многоводным за всю историю наблюдений.

В уже подтопленных регионах вода идёт на спад, заявило МЧС вечером 8 апреля. В подтопленном Орске пик паводка прошёл, отметил мэр города Василий Козупица. В то же время власти Оренбурга 9 апреля призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. О превентивной эвакуации жителей отдельных районов объявила и администрация Кургана.