Тверь, 9 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Свыше 460 объектов дорожного хозяйства будет отремонтировано в Тверской области в 2024 году. Ремонту дорожной сети в прошлом и нынешнем году было посвящено заседание правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области 09.04.2024

Глава региона напомнил, что задачу в ближайшие шесть лет построить не менее 50 обходов городов поставил президент РФ Владимир Путин. «В число таких проектов включен обход города Торжка, создание которого было поддержано президентом во время визита в наш регион. Важно держать на контроле реализацию проекта. Это один из городов, который требует разгрузки исторического центра», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как отметил губернатор, Тверская область успешно выполняет задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги». За период 2018–2023 годов отремонтировано 2800 км региональных и муниципальных дорог. В нормативное состояние приведено почти 83% опорной сети — всего в нее входит 1008 км трасс. По этому показателю Тверская область вошла в пятерку лидеров в Центральном федеральном округе. Приоритетом в дорожной сфере глава региона обозначил ремонт объектов, важных для жителей Верхневолжья. Также приоритетными являются направления, значимые для развития производственных площадок в муниципальных образованиях, туристические дороги, трассы, обеспечивающие доступность учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Так, будет продолжена работа по приведению в порядок подъездов к медицинским организациям. В 2024 году это восемь территорий: возле Торопецкой, Кимрской, Краснохолмской, Андреапольской ЦРБ, ряда учреждений Твери. Разработаны проекты по капитальному ремонту в 2024–2025 годах дорог возле крупных объектов — областной клинической больницы и Бежецкой ЦРБ. В 2024-м продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов: строительство Западного моста, транспортной хорды между федеральными трассами М-10, М-9 и М-11. Запланированы работы по вылетным трассам в Твери — на Санкт-Петербург и Кимры, а также въезду в город Ржев.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2024 году продолжатся работы на 16 переходящих объектах, ремонт которых велся ранее, включая участки направлений Сергиев Посад — Калязин, Западная Двина — Жарковский, Талдом — Нерль. В программу ремонта региональных дорог включены 22 новые позиции. Например, это трассы, ведущие к инвестплощадкам и достопримечательностям Тверской области: Кашин — Власьево и Торжок — Берново — Старица.

Особое внимание уделено приведению в нормативное состояние дорог, улиц, мостовых сооружений в муниципалитетах. В программу дорожных работ на местной сети вошло почти 400 объектов. В том числе предусмотрен ремонт 60 территорий возле учреждений образования (плацев) и 65 дворов. Также ремонтом будут охвачены тротуары муниципальных улиц.

Эксперты, присутствовавшие на заседании, подчеркнули многоплановость работ. «Важно, что это и учреждения здравоохранения, и школьные плацы, и турмаршруты. Это показывает, что правительство области работает в направлении комплексного социально-экономического развития области», — отметил декан дорожно-строительного факультета Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Владимир Надеждин.

Работы на всех объектах текущего года необходимо начать сразу же после установления стабильной благоприятной погоды и завершить до наступления холодов, заявил Игорь Руденя. При этом объекты возле учреждений образования должны быть отремонтированы до начала учебного года. Также глава региона поставил задачи по обеспечению ограничения движения тяжелого грузового транспорта в весенний период для сохранности дорог, включая уже отремонтированные.