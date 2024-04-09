Оренбург, 9 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Добровольцы «Молодой гвардии «Единой России» помогают жителям Оренбурга и Орска, пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МГЕР.

Пресс-служба МГЕР

В Промышленном районе Оренбурга открылся волонтёрский центр, в котором работают больше 40 человек. Волонтёры принимают заявки, сортируют и отправляют гуманитарную помощь, в том числе сами участвуют в её доставке нуждающимся.

Представители МГЕР рассказали, что адресную поддержку получили более 60 жителей Оренбурга. Молодогвардейцы также помогают вывозить животных из затопленных районов, размещать людей в ПВР и организовывать занятия для детей.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 13 тыс. приусадебных участков. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей. Самая сложная ситуация наблюдается в Орске, частично затопленном после прорыва дамбы. Здесь подтопило почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.

В Оренбурге пика паводка ждут 10 апреля. Жителей тех районов, которым грозит подтопление, призвали срочно уезжать в безопасные места.