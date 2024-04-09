Москва, 9 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба команды.

Олег Бухарев/ТАСС Футболист Федор Чалов

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду клуба он выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч и забил 85 голов.

В составе ЦСКА Чалов выиграл Суперкубок России в 2018 году и Кубок России в 2023-м. В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 15 мячей.

Как ранее передавало ИА Регнум, главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов собрался подавать в отставку. По информации источника, руководство клуба не хочет ухода тренера и намерено уговаривать его остаться в команде.

В марте футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов. Он возглавлял команду с января 2023 года, контракт был подписан на два года. Новым главным тренером команды стал Мурад Мусаев.