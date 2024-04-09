Пекин, 9 апреля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

AP/TASS Председатель КНР Си Цзиньпин

«Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов тесно взаимодействовать с Россией на двусторонней основе, а также укреплять стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних организаций, таких как БРИКС и ШОС», — сказал Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине.

По его словам, Китай готов вместе с Россией проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления.

Кроме того, КНР поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности.

Как передавало ИА Регнум, глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Он провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.

9 апреля в российском МИД уточнили, что председатель КНР приветствовал визит Лаврова как этап подготовки будущей поездки президента России Владимира Путина в Пекин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы государства в КНР прорабатывается, его сроки будут названы позднее.