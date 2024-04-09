Москва, 9 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Американский «оборонный зонтик» над европейскими странами никто не собирается убирать. Об этом 9 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что американский «оборонный зонтик», который защищал Европу в годы холодной войны, может «скоро закрыться» в зависимости от того, кто окажется в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум

Ордуханян отметил, что современные европейские политики поддерживают президента США Джо Байдена, так как он лоялен к НАТО и не настаивает на процентном соотношении затрат. Бывший президент США Дональд Трамп был более жёстким, поэтому европейцы предпочитают Байдена.

По словам американиста, заявление Борреля является грубым нарушением и вмешательством во внутренние дела США. Но в Соединённых Штатах о вмешательстве говорят только тогда, когда это выгодно. Например, из-за китайских воздушных шаров, пролетающих в американском воздушном пространстве, либо когда на территории страны появляется кто-нибудь с русской фамилией, добавил политолог.

По его словам, опасения в закрытии американского «зонтика» над Европой не имеют под собой оснований. Спектакль, который западные политики разыгрывают, ничего не стоит, несмотря на серьёзные заявления Трампа, который хочет побудить Европу больше тратить на НАТО. При этом ни о каких разрывах отношений речь не идёт.

«Американский «зонтик» никто не собирается убирать. Сейчас там разыгрываются политические, а не военные страсти. Европа пытается обвести свою субъектность. Но это поздно. Это всё равно что рабу надевать фрак. От этого он рабом быть не перестанет. В данной ситуации такие заявления нужно рассматривать в рамках предвыборных кампаний, которые проходят не только в США, но и в Европе. Поэтому «петушиные бои», которые пытаются устроить президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Риши Сунак или канцлер Германии Олаф Шольц, не имеют под собой оснований. НАТО будет существовать. Этот альянс будут пытаться активизировать. Может быть, его готовят для какого-то военного вмешательства. Так что слова — это слова, а дела остаются прежними: это разнузданная русофобия. Мы не должны ни в коей мере надеяться на какие-либо конфликты, противостояния и противоречия между этими политиками. Ворон ворону глаз не выклюет», — подчеркнул Ордуханян.

Как передавало ИА Регнум, Боррель также заявил, что Евросоюз должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри альянса «должна появиться европейская компонента», заключил он.

Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах выведет США из Североатлантического альянса. Он также указал, что не считает высказывания Трампа о будущем США в НАТО только лишь торгом с остальными членами альянса, чтобы они тратили на НАТО больше финансовых средств. По мнению Болтона, экс-президент всерьёз настроен вывести Соединённые Штаты из Североатлантического альянса.

Угрозы выхода США из НАТО нередко высказывают представители Республиканской партии, в том числе и бывший президент страны Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года созовёт саммит Североатлантического альянса, чтобы обсудить будущее военно-политического блока и перспективы его развития. Также Трамп обвинял ряд европейских стран — членов НАТО в том, что они не выполняют своих финансовых обязательств.

В конце февраля Макрон заявил, что на саммите в Париже европейские лидеры обсудили вопрос отправки войск на Украину. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что французский президент сделал это заявление для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнём, продолжая разговоры о возможной отправке солдат на Украину. Полищук считает, что многие западные политики приносят национальные интересы своих стран «в жертву политической конъюнктуре» и выборным процессам. Они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса.