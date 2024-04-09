Оренбург, 9 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе (ПФО) в ликвидации последствий паводков участвует группировка сил численностью более 132 тысяч человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Известия/Павел Волков

«В регионах округа проведены корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Спланирована группировка сил и средств: более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, 20 единиц авиатехники и 2 тысячи единиц плавающих средств», — сказал полпред.

Он добавил, что к эвакуации местных жителей привлечены свыше семи тысяч единиц техники и более 1,6 тысячи единиц плавательных средств. Комаров отметил, что для принятия более 325 тысяч человек подготовлен 1541 пункт временного размещения.

Кроме того, в поселениях, которые могут быть изолированы из-за паводков, созданы запасы продовольствия, лекарств и других средств для первоочередного жизнеобеспечение, подчеркнул Комаров.

«Предусмотрено оперативное информирование жителей о складывающейся обстановке и принимаемых мерах», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что в регионе затопило более десяти тысяч домов и более 12 тысяч приусадебных участков.

Также оренбургские власти информировали, что для движения транспортных средств закрыто 44 мостовых сооружения, движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Кроме того, правительство региона предупредило, что в предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 см до 40 см. В зоне возможного подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населённые пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе прозвучала сирена. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

По словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путинна протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка. Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, развёрнуты горячие линии, отметил он.