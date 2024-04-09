Москва, 9 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает всё, чтобы поддержать Радия Хабирова на выборах главы Башкирии, но отметил, что выбор будет за людьми. Встреча прошла 9 апреля.

Софья Сандурская/ТАСС Глава Башкирии Радий Хабиров

«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что с людьми надо работать напрямую, побольше и почаще встречаться, потому что из рабочих кабинетов всего не увидишь и не услышишь.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Путин пожелал успехов губернатору Забайкальского края Александру Осипову, попросившему поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. В ходе встречи в режиме видеоконференции глава государства отметил, что проблем в крае накопилось много, но движение есть.

В тот же день Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко пожелал ему удачи на выборах главы региона. Он высоко оценил темпы работы в регионе. Губернатор попросил поддержки на выборах, а президент, в свою очередь, назвал очевидными результаты работы Лимаренко на посту главы региона.