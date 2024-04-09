Тольятти, Самарская область, 9 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Тольятти неизвестные подожгли релейный шкаф и шкаф с аккумуляторными батареями. Об этом 9 апреля сообщил «Коммерсантъ».

Известия/Александр Казаков

Отмечается, что диверсия произошла 5 апреля на 22-м километре перегона Жигулёвское море — станция Тольятти.

Приехавшие на место правоохранители обнаружили шкафы открытыми, с отогнутой дверцей. Происшествие на движение поездов не повлияло. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия».

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали четырёх человек за поджоги двух трансформаторных подстанций. Кроме того, они планировали нападение на магистральный нефтепровод предприятия «Черномортранснефть». В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о теракте.

ФСБ 18 марта распространила информацию о задержании в Крыму гражданки России, которая, сотрудничая со спецслужбами Украины, готовила теракт на Крымской железной дороге. Она собиралась поджечь релейный шкаф, чтобы сорвать график военных перевозок. Сотрудники ФСБ не позволили этим планам осуществиться и задержали подозреваемую в Симферополе, изъяв у неё переписку с украинским куратором на тему планировавшегося поджога. Также у неё нашли самодельные зажигательные устройства.