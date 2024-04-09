Рим, 9 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Просмотры картины RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» проходят в рамках международных показов фильмов фестивальной программы «RT.Док: Время героев» при полном аншлаге, несмотря на попытки группы украинцев сорвать кинопоказ в Риме.

Пресс-служба фестиваля Открытие фестиваля «RT.Док: Время героев» в Москве

Премьера фильма, рассказывающего о развязанной Киевом войне в Донбассе, состоялась 6 апреля в Риме. При этом группа украинцев попыталась сорвать мероприятие: они установили около входа в кинотеатр русофобские плакаты и скандировали нацистские лозунги. 7 апреля ленту показали в итальянском городе Кальяри. В скором времени, 13 и 14 апреля, фильм увидят в Генуе и Ористано. Также показы запланированы во Флоренции и Болонье.

«Недружественные страны всячески блокируют RT. Но у нас есть единомышленники — активисты в странах НАТО и Евросоюза. Они ездят на Донбасс, устраивают показы наших лент у себя дома, рассказывают соотечественникам правду, которую им больше негде получить», — отметила руководитель документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

В Италии организатором показов фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» режиссера Татьяны Борщ стал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который переехал в Донбасс вместе со своей женой Светланой. Женщина является уроженкой Луганска. Сейчас она ведет Telegram-канал «Донбасс Италия».

«Впервые ленту я увидел в Италии два года назад, когда заблокировали канал RT. Я был в шоке — разве так проявляется демократия? Тогда я пообещал себе, что привезу этот фильм в кинотеатры Италии и покажу людям правду о специальной военной операции, тем более что у итальянцев есть огромное желание её узнать», — говорит Винченцо.

Журналист заявил, что блокировать показ фильма в Италии пытался посол Украины. «Посол Украины в Италии обзванивал мэров итальянских городов с просьбой не показывать фильм. Чтобы предотвратить показы документальных лент RT, ему придётся работать ещё усерднее», — добавил он.

Италия — первая страна ЕС, в которой проходят кинопоказы документальных лент о специальной военной операции. Ранее фестиваль о героях СВО прошел в Шри-Ланке. В Коломбо автор RT Documentary Вячеслав Гузь преставил свой документальный фильм «Второе детство» о детях-сиротах из Донбасса. Ранее в рамках Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» картины были показаны в 15 странах — Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Замбии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Перу, Таджикистане, Турции и Южной Осетии.