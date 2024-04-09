Курган, 9 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Работы по повышению уровня дамбы в Кургане проводят на пяти участках. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова

«Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на пяти участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 м. В остальных местах повышаем уровень дамбы насколько успеваем», — написал глава региона.

Кроме того, он отметил, что на территории других муниципалитетов региона ведётся строительство и досыпка ещё пяти дамбовых сооружений.

Как сообщало ИА Регнум, власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

Новость дополняется