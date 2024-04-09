Махачкала, 9 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов временно отстранил от работы министра природных ресурсов и экологии региона Александра Зимина. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Telegram-канал министерства природных ресурсов и экологии Дагестана Министр природных ресурсов и экологии Дагестана Александр Зимин

Зимин отстранён от должности на время проведения проверки деятельности «Дирекции ООПТ, охраны животного мира и водных биоресурсов». В функционал этого подведомственного учреждения входит в том числе организация содержания особо охраняемых природных территорий в регионе.

Отмечается, что ранее дирекция организовала платное посещение Салтинского водопада, чтобы на собранные средства обустроить территорию туристического объекта. Однако для безопасности и комфорта туристов было сделано недостаточно.

«Всем напоминаю: предупреждения закончились. Работать нужно, как положено!» — приводит пресс-служба слова Меликова.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля суд в Дагестане арестовал восьмерых человек, включая директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, по уголовному делу о мошенничестве. Главу филиала «Россетей» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Речь идёт о хищении около 2,8 млрд рублей. Всех заключили под стражу до 3 июня 2024 года.