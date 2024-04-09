Москва, 9 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Тело мужчины с монтажной пеной во рту нашли в Москве, по подозрению в убийстве задержан его знакомый. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба столичного следственного главка СКР.

Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Убитого обнаружили в подвале здания на Таганской площади. У мужчины была разбита голова, а в дыхательных путях находилось инородное вещество. Возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.

Предполагаемый убийца мужчины — системный администратор, работающий в одной из организаций. Ночью во время прогулки он познакомился с потерпевшим, после чего пригласил к себе на работу. Там мужчины продолжили выпивать, однако внезапно между ними вспыхнул конфликт.

Системный администратор до смерти избил собутыльника, после чего залил ему в рот монтажную пену. Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ростовской области нашли убитыми двоих работников сельхозкооператива, пропавших 2 апреля. Одному из мужчин отрезали уши и перерезали горло, труп находился в багажнике автомобиля. Позже стало известно о задержании четверых подозреваемых в двойном убийстве. По предварительным данным, убийство произошло на почве неприязни.