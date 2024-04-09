Берлин, 9 апреля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Киеву исчерпаны, Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Киева у третьих стран, заявил 9 апреля на пресс-конференции в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я ещё раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — сказала она.

По её словам, ФРГ и её союзники намерены изучить возможность учредить для этого специальный фонд.

«Это мы вместе с нашими украинскими и европейскими партнерами будем дальше прорабатывать, прежде всего чтобы быстро достать для Украины системы, которыми располагают третьи страны», — отметила Бербок.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее британский журнал The Economist со ссылкой на источники информировал, что Вооружённые силы России уничтожили несколько из поставленных Западом систем ПВО Patriot. При этом не уточняется, какое точно количество ЗРК было уничтожено.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал критическим момент, который переживают Вооружённые силы Украины из-за нехватки вооружений и задержек западных поставок. Он также указал на неспособность украинских войск сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы и потребовал больше ракет для американских ЗРК Patriot.

Журнал Forbes писал, что у Украины могут вскоре закончиться запасы ракет для западных систем противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. В публикации отмечается, что украинская сторона не получала указанные ракеты с конца 2023 года. В статье также говорилось, что ВСУ переместили комплексы NASAMS и Patriot ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы применять эти вооружения против российской авиации.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для украинских войск, являются законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.