Красногорск, 9 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Регистрация автомобилей и выдача водительских прав в подразделениях Госавтоинспекции Московской области приостановлена из-за технического сбоя. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Дарья Драй ИА Регнум

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что специалисты проводят работы по устранению последствий сбоя. Уточняется, что о возобновлении услуг в полном объёме сообщат дополнительно. Кроме того, чтобы принять всех обратившихся, время работы подразделений будет продлено.

Как передавало ИА Регнум, в России с 1 апреля начал действовать новый порядок сдачи экзамена на получение водительских удостоверений.

По новым правилам водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет тех, срок действия чьих документов заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 годов соответственно. Обращаться за этим никуда не нужно.

С января 2023 года водители в России имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Правоохранители могут проверять водительское удостоверение с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.