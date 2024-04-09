Москва, 9 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в 2024 году совершит государственный визит в Китай, сообщил 9 апреля МИД РФ.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

8–9 апреля состоялся официальный визит в Китай главы МИД Сергея Лаврова, министр был принят председателем КНР Си Цзиньпином, а также провёл переговоры с главой МИД КНР Ван И, сказано в сообщении Министерства.

«Китайский лидер приветствовал прибытие С. В. Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита Президента Российской Федерации В. В. Путина в Китайскую Народную Республику, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой ситуации в мире, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Россией», — отметил МИД.

Кроме того, председатель КНР выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил решительную поддержку России в борьбе с терроризмом, сказано в сообщении.

Лавров и Ван И обсудили графики двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также отдельные вопросы сотрудничества двух стран, отметил МИД. Обсуждалась в том числе ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине.

«Проведённые в Пекине в традиционно доверительной и дружеской атмосфере переговоры продемонстрировали близость взглядов двух стран на основные глобальные процессы, подтвердили важность дальнейшего усиления двусторонней «связки» в интересах укрепления мира и стабильности в регионе и на планете в целом», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы государства в КНР прорабатывается, его сроки будут названы позднее.

Лавров ранее отмечал, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам двух стран вышли на беспрецедентный уровень. По словам дипломата, с переизбранием Владимира Путина на пост президента России преемственность линии на укрепление российско-китайских связей получила дополнительные гарантии.