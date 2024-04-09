Москва, 9 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Девочку-подростка нашли без сознания на площадке для мусорных контейнеров на юго-востоке Москвы. Сначала её приняли за мёртвую, сообщает портал MSK1.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам жителей района Некрасовка, утром 8 апреля девочку обнаружил дворник. На место прибыли правоохранители и медики. Школьницу, предположительно, изнасиловали.

О том, что девочка жива, жильцам сообщил участковый. Матери школьницы, когда она узнала о произошедшем, стало плохо.

Ученица седьмого класса пропала в Люберцах вечером 7 апреля после того, как ушла из дома. Родители не могли дозвониться до девочки и бросились её искать, сообщает MK.RU.

В больнице, куда доставили найденную у мусорных баков девочку, на её теле нашли следы уколов. Специалисты выясняют, кто именно и что ввёл школьнице.

Знакомые семьи отмечают, что в последнее время девочка общалась с плохой компанией и стала уходить из дома. В произошедшем разбирается полиция.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге спасли 20-летнюю девушку, оказавшуюся в Неве. Её вытащили из реки и передали медикам. Девушка получила переохлаждение, у неё на теле нашли резаные раны. Её состояние оценивают как среднетяжёлое.