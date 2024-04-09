Берн, 9 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Запад в конечном итоге будет вынужден начать мирные переговоры с Россией, поэтому его странам следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о необходимости диалога с Москвой. Об этом заявил шеф-редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кёппель в YouTube-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Герхард Шрёдер

«Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру. По его мнению, президент России Владимир Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом», — отметил он.

Также журналист подчеркнул, что западные СМИ вместо распространения идеи о переговорах продолжают очернять Россию. Роджер Кёппель добавил, что подобная воинственная политика в отношении РФ не привела союзников Киева к успеху.

Кроме того, по мнению шеф-редактора швейцарской газеты, Запад должен смириться с мыслью о переговорах, поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский даёт понять, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) может ожидать крах уже в ближайшее время.

«С перспективой переговоров придётся подружиться. В связи с этим такие личности, как бывший немецкий канцлер, могут оказаться ещё важнее», — подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Немецкий политик выразил уверенность, что Владимир Путин заинтересован в дипломатическом решении вопроса.

Он также выразил мнение, что Социал-демократической партии Германии следует активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения украинского конфликта.

В апреле 2023 года швейцарский журналист Роджер Кёппель во время путешествия по Москве рассказал, что уровень жизни в столице России не уступает европейскому, здесь нет никакого дефицита и разговоров о том, что РФ находится на дне.

По словам Кёппеля, его впечатление от Москвы отличается от того, что пишут западные СМИ, заявляющие о крахе российской экономики.