В Швейцарии призвали прислушаться к словам Шрёдера о переговорах с РФ
Швейцарский журналист призвал прислушаться к словам Шрёдера о переговорах с РФ
Берн, 9 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Запад в конечном итоге будет вынужден начать мирные переговоры с Россией, поэтому его странам следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о необходимости диалога с Москвой. Об этом заявил шеф-редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кёппель в YouTube-канале.
«Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру. По его мнению, президент России Владимир Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом», — отметил он.
Также журналист подчеркнул, что западные СМИ вместо распространения идеи о переговорах продолжают очернять Россию. Роджер Кёппель добавил, что подобная воинственная политика в отношении РФ не привела союзников Киева к успеху.
Кроме того, по мнению шеф-редактора швейцарской газеты, Запад должен смириться с мыслью о переговорах, поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский даёт понять, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) может ожидать крах уже в ближайшее время.
«С перспективой переговоров придётся подружиться. В связи с этим такие личности, как бывший немецкий канцлер, могут оказаться ещё важнее», — подытожил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Немецкий политик выразил уверенность, что Владимир Путин заинтересован в дипломатическом решении вопроса.
Он также выразил мнение, что Социал-демократической партии Германии следует активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения украинского конфликта.
В апреле 2023 года швейцарский журналист Роджер Кёппель во время путешествия по Москве рассказал, что уровень жизни в столице России не уступает европейскому, здесь нет никакого дефицита и разговоров о том, что РФ находится на дне.
По словам Кёппеля, его впечатление от Москвы отличается от того, что пишут западные СМИ, заявляющие о крахе российской экономики.