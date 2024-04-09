Москва, 9 апреля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов является своевременным. Об этом 9 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

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Депутаты Госдумы ранее разработали законопроект, который предполагает полный запрет на розничную продажу никотиновых и безникотиновых вейпов в России.

Асафов отметил, что эта инициатива имеет много сторонников, которые выступают за защиту детей и подростков от негативного воздействия вейпов.

Эксперт подчеркнул, что вейпы привлекательны для подростков, так как они упакованы в красивую обёртку и не определяются потребителями как опасные. Поэтому необходимо продолжать работу по защите детей и подростков в этой сфере.

«В России уже было сделано много для борьбы с вредными привычками, и потребление традиционных сигарет уменьшается. Однако полный запрет на розничную продажу вейпов является вопросом не резкого запрета с определённой даты, а постепенного отказа от вредной привычки. Данная инициатива является своевременной и справедливой. Предстоит ещё много работы по доработке данного законопроекта», — отметил Асафов.

Эксперт также подчеркнул, что данная тема находится на повестке дня, так как даже при запрете продажи несовершеннолетним всё равно фиксируются случаи употребления подростками вейпов. Поэтому необходимо ужесточать регулирование данного вопроса и продолжать работу по популяризации здорового образа жизни, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов в скором времени будет внесён в Госдуму на рассмотрение. Пока продолжается сбор подписей, а также идут консультации по поводу документа. По информации инициаторов, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия находится на одном из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, а отечественное законодательство в вопросе борьбы с курением — одно из самых прогрессивных.

Исследователи же отмечают, что число любителей вейпов в России оценивается в диапазоне от 8 до 10 млн человек, причем электронные системы традиционным сигаретам предпочитает молодёжь. Есть мнение, что «парение» повышает риски развития ряда заболеваний дыхательной системы, и даже рака легких. Остаётся под вопросом и безопасность других компонентов жидкостей, в частности глицерина, для здоровья. Полностью безвредными электронные системы назвать определённо нельзя.

Более того, в беседе с ИА Регнум руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала, что электронные системы, безусловно, наносят вред здоровью «парильщика», а расхожее мнение об их большей безвредности по сравнению с традиционными сигаретами давно опровергнуто.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова рассказала, что курение является одной из пяти главных причин поражения сердечной мышцы. По её словам, никотин и табачные смолы сначала попадают в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения.

С 9 мая 2023 года в России в несколько раз увеличились штрафы за продажу подросткам сигарет, вейпов и кальянов. Максимальная сумма штрафа составляет 600 тыс. рублей.