Курган, 9 апреля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Жители Кургана строят дамбу возле села Глядянского из-за паводковой ситуации, сообщил 9 апреля глава региона Вадим Шумков.

Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова

«Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал он в Telegram-канале.

Село Глядянское находится в 70 км от города Кургана.

Как передавало ИА Регнум, власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах: Затобольный, Храпово, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

Накануне, 8 апреля, в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее.