Москва, 9 апреля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Автоматика остановила запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» за две минуты до возможного старта. Об этом 9 апреля сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал Борисов.

Он добавил, что специалисты разберутся в окончательных причинах. Предварительно старт назначен на 10 апреля.

Как ранее передавало ИА Регнум, первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, запланированный на 9 апреля, отменён. Старт отложили как минимум на 24 часа.

Накануне в «Роскосмосе» подтвердили, что пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля. Ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На стартовый стол космодрома Восточный ракету вывезли 26 марта. По словам Борисова, запуск ракеты-носителя «Ангара» перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.