Москва, 9 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Китай прорабатывается, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли рассматривать визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай как подготовку контактов на высшем уровне.

«Конечно, можно рассматривать поездку (Лаврова в Китай) как подготовку контактов на высшем уровне, такие контакты планируются, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что конкретизировать сроки визита пока нельзя, Кремль об этом сообщит дополнительно.

Как передавало ИА Регнум, глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Лавров провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.

Ранее 9 апреля Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам двух стран вышли на беспрецедентный уровень. По словам дипломата, с переизбранием Владимира Путина на пост президента России преемственность линии на укрепление российско-китайских связей получила дополнительные гарантии.