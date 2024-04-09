Москва, 9 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области проводят работу с населением в сложных условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 апреля журналистам.

Telegram-канал губернатор Оренабургской области Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Он прокомментировал поведение губернатора Дениса Паслера, который накануне на встрече с жителями частично затопленного Орска трижды требовал, чтобы люди убрали мобильные телефоны. В Кремле видели записи с места событий, сообщил Песков.

«Ещё раз повторяю, если вы слышали ответ на предыдущий вопрос. Проводится напряжённая работа с населением», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что власти находятся в прямом контакте с населением, контактировать приходится в сложных условиях, при этом населению оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 13 тыс. приусадебных участков. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей. Самая сложная ситуация наблюдается в Орске, частично затопленном после прорыва дамбы. Здесь подтопило почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.

Пострадавшие от прорыва дамбы в Орске 8 апреля собрались на несанкционированную акцию у здания городской администрации. Люди критиковали действия местных властей в условиях паводка.