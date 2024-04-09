Берлин, 9 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок продемонстрировала «ужасные дипломатические навыки» и опозорила ФРГ на международной арене, когда в ультимативной форме потребовала от Израиля открыть погранпереходы в секторе Газа. Об этом в статье для Tichys Einblick написал председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус.

ТАСС/PA/Filip Singer Глава МИД Германии Анналена Бербок

Ранее Бербок в соцсети X написала, что Берлин прилагает все усилия для открытия КПП «Эрез» и порта Ашдод, чтобы немецкая гуманитарная помощь могла быть доставлена в Газу.

«Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок», — заявила немецкий дипломат.

Краус указал, что последняя фраза главы внешнеполитического ведомства ФРГ — вопиющее оскорбление Израиля. Он добавил, что даже дикие слоны в лесу ведут себя более аккуратно, чем Бербок в роли дипломата. Слова министра иностранных дел ФРГ, по мнению Крауса, показывают, что в стране нет квалифицированных кадров. Он подчеркнул, что главы МИД по-настоящему сильных государств никогда не позволяют себе такого вызывающего поведения.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала Анналене Бербок купить карту и учебник истории.

Так российский дипломат отреагировала на заявление главы МИД ФРГ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну и именно поэтому якобы отказывается от мирных переговоров по конфликту на Украине. В этой связи Захарова задалась вопросом, в курсе ли Бербок, что это не российские базы окружали страны НАТО, а сам альянс расширялся на восток по периметру России.

В сентябре 2023 года читатели немецкой газеты Die Welt осудили министра иностранных дел ФРГ, назвавшую главу КНР Си Цзиньпина «диктатором». Некоторые из них даже спрашивали, исследовал ли кто-нибудь психическое состояние Бербок. Также прозвучал вопрос о том, как эта женщина получила такую должность.