Москва, 9 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) потерял во многом свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегических ситуаций, заявил 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приостановку Турцией своего участия в договоре.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В целом этот документ во многом сейчас свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», — отметил представитель Кремля.

По его словам, ситуация с деградацией системы безопасности в Европе требует выработки новых режимов поддержания стратегической стабильности, но диалог в этой области сейчас отсутствует не по вине России.

«Ситуация меняется, она вызвана в целом, наверное, деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановке с 8 апреля участия республики в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году 16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора, в том числе СССР. Документ вводил ограничения для каждой страны по нахождению на европейской территории танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибра более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов. Ни одна из стран альянса не ратифицировала договор.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. 7 ноября 2023 года МИД сообщил о завершении процедуры выхода страны из договора. Министерство подчеркнуло, что Москва долгое время пыталась сохранить возможность для диалога по восстановлению контроля над обычными вооружениями в Европе, но ряд других государств предпочли блоковую антироссийскую позицию.

В июне Россия официально уведомила страны, входящие в ДОВСЕ, о выходе из договора.

Также приостановили своё участие в ДОВСЕ Молдавия, Польша, Белоруссия.