Орск, Оренбургская область, 9 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Пострадавшим от паводка жителям Орска предлагают варианты долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Известия/Павел Волков

В пунктах временного размещения в Орске работают межведомственные группы, в состав которых вошли медики, сотрудники социального фонда, психологи и другие специалисты. Людям помогают восстановить документы и оформить пособия, а также запросы на лекарства и средства первой необходимости.

Индивидуально рассматриваются ситуации тех орчан, чьи дома разрушены частично или полностью. Им требуется долговременное размещение.

«Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей.

Город Орск частично затопило после прорыва дамбы. Здесь затоплено почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.