Москва, 9 апреля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем РФ при ОДКБ Виктора Васильева, освободив от занимаемой должности Микаэла Агасандяна. Это следует из соответствующих указов главы государства, опубликованных на сайте правовой информации.

МИД России Виктор Васильев

«Освободить Агасандяна Микаэла Вадимовича от обязанностей Постоянного и Полномочного представителя Российский Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

Другим указом Путин назначил на данную должность посла по особым поручениям МИД РФ Виктора Васильева.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года генерал-полковник ВС РФ Андрей Сердюков был утверждён в должности начальника объединённого штаба ОДКБ.