Одесса, Украина, 9 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Жители дома в городе Теплодаре Одесской области залили монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать, сообщает 9 апреля «Страна. ua» со ссылкой на страницы местных жителей в соцсетях.

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На опубликованных в украинском издании кадрах видно залитую монтажной пеной сирену. На фотографиях также видны три использованных баллончика смеси.

Как передавало ИА Регнум, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег информировал, что российские военные нанесли удар по припортовой зоне города Ильичёвска Одесской области.

Кроме того, по данным координатора подполья, российские военные в ночь на 9 апреля нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области. Предположительно, ударом была уничтожена натовская артиллерийская самоходная установка вместе с расчётом.

Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетики в Одесской области в ночь на 5 апреля. Отмечалось, что в Одесской области повреждение получила часть оборудования. При этом перебоев с подачей электричества потребителям не было. Компания заявила, что объекты пострадали в результате атаки.