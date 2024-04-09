Энергодар, Запорожская область, 9 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал крышу одного из корпусов Запорожской АЭС, сообщает 9 апреля пресс-служба станции в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Прилёт дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В атакованном корпусе находится уникальный тренажёрный центр с единственной в мире полномасштабной моделью реакторного зала, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе ЗАЭС напомнили, что киевский режим, атакуя станцию, прямо нарушает принципы обеспечения ядерной безопасности, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак на ЗАЭС, совершённой украинскими военными. Эти действия создали прямую угрозу безопасности станции. В результате ударов украинских БПЛА трое сотрудников станции получили ранения, критических повреждений не было.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Британия, снабжающие ВСУ беспилотниками, стоят за атаками на Запорожскую АЭС и спонсируют ядерный терроризм Киева. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии во время атаки беспилотников украинской армии 7 апреля.