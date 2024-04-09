Москва, 9 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, оперный певец Евгений Кунгуров ушёл из жизни в возрасте 40 лет. Его тело нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певец Евгений Кунгуров

Трагедия произошла 8 апреля. Перед смертью артист отправил жене сообщение, в котором говорилось о суициде. Больше на связь он не выходил. Женщина находилась за пределами Москвы, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

Следов насильственной смерти на теле Кунгурова не нашли. Артист наблюдался у психиатра в одной из частных клиник, в последнее время он находился в депрессивном состоянии.

Данные электронной картотеки Пресненского суда Москвы свидетельствуют о том, что Кунгуров и его вторая жена Ирина Меледина начали бракоразводный процесс.

По данным источника ТАСС, причиной смерти певца мог стать суицид.

Последнее сообщение Кунгурова в соцсетях опубликовано 5 апреля. В нём артист пожелал зрителям спокойного финала рабочей недели, наполненных общением с близкими выходных и всего, что приносит радость. У певца остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Как сообщало ИА Регнум, Евгений Кунгуров получил популярность после участия в первом сезоне шоу «Голос», где его наставником был Александр Градский. Позже артист проявил себя в программе «Один в один!», также он вёл передачу «Романтика романса».

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2000 году поступил в училище при Московской консерватории, регулярно гастролировал во время обучения. В 2014 году Кунгурову присвоили звание Заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии, в октябре 2023 года — заслуженного артиста России.

Кунгуров выступал с концертами перед участниками спецоперации. В апреле 2022 года его концерт смогли послушать бойцы, проходившие лечение в филиале госпиталя имени Бурденко в Москве.