Брюссель, 9 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Европейский союз не сможет в обозримом будущем создать собственную армию, так как страны — члены ЕС по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета в обороне. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на международном форуме в Брюсселе.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС .

«Государства — это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Страны-члены контролируют свою оборонную политику», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Боррель во время выступления на международном форуме в Брюсселе 9 апреля допустил, что американский «оборонный зонтик» над европейскими странами может скоро закрыться. Он пояснил, что это будет зависеть от того, кто «может оказаться в Белом доме».

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не пойдет «умирать» за Донбасс, а потому не стоит «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. По мнению дипломата, неизбежностью является только поддержка Киева ЕС.