Брюссель, 9 апреля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Американский «оборонный зонтик» над европейскими странами может скоро закрыться, заявил 9 апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

EPA/ТАСС Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель

«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может «скоро закрыться» в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме», — сказал Боррель.

Поэтому, добавил он, Евросоюз должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри альянса «должна появиться европейская компонента», заключил Боррель.

Как передавало ИА Регнум, ранее Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов.

Он также заявил, что вооружённый конфликт на Украине может в ближайшие месяцы завершиться. Киев должен получить больше помощи со стороны Запада, которому нужно поторопиться, чтобы ВСУ могли успеть оказать сопротивление. Исход конфликта может наступить в ближайшие месяцы, сказал Боррель.