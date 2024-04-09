Москва, 9 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Россия способна диверсифицировать свою экономику, наращивая экспорт зерна, по которому она занимает четверть мирового рынка. Об этом заявил российский бизнесмен, владелец отечественного зернотрейдера ООО «Торговый Дом «РИФ» Пётр Ходыкин в интервью ИА «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам бизнесмена, благодаря продовольствию высокого качества, на которое есть постоянный спрос, Россия может стабильно пополнять федеральный бюджет, компенсируя выпадающие доходы от нефтегазового сектора. Однако, полагает Пётр Ходыкин, стать «новой нефтью» российскому зерну мешают требования к карантинному состоянию растений, принятые около 15 лет назад. Сегодня эти требования, разработанные изначально под иностранных экспортеров, играют не в пользу российских. «Карантинные службы не должны быть искусственной препоной для экспортера, — заявил бизнесмен. — А сейчас это именно так».

Основатель ООО ТД «РИФ» столкнулся с запретом отправки зерна на экспорт, которое вынесло в отношении его судов федеральное ГБУ «Центр оценки качества зерна» (ЦОКЗ). Ходыкин пояснил, что зерно, уже готовое для отправки в страны-импортеры, не выпускают из страны из-за обнаружения в нем карантинных растений. Он обратил внимание на факт, что карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), идентично тому, в котором на следующий день обнаружили карантинные объекты.

«Все российские растениеводы выращивают зерно, которое соответствует требованиям, действующим на территории РФ. Экспортер — всего лишь связующее звено между сельхозпроизводителем и покупателем (страной-импортером), — напомнил бизнесмен. — То зерно, которое вырастит и соберет фермер, и будет отгружаться на экспорт». Между тем существует законодательная коллизия, при которой продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут транспортировать за рубеж, поскольку она не соответствует стандарту государства-импортера.

От лица зернотрейдеров владелец ООО «Торговый Дом «РИФ» призвал власти страны решить эту проблему, которая, по его мнению, угрожает не только срывом экспортных контрактов, а потерей Россией зарубежных рынков и репутации надежного торгово-экономического партнера. Пётр Ходыкин считает, что все участники рынка должны «приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене», чтобы оно предлагалось покупателям за рубежом «не просто как продукт для экспорта, а как настоящее воплощение российского сельскохозяйственного мастерства».

Всего Россия за прошлый год экспортировала свыше 60 млн тонн зерновых. Основные покупатели — страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основные конкуренты — США, Канада и Украина. ООО «Торговый Дом «РИФ» обеспечивает поставки в более чем 40 государств мира, за 2023 год экспортировало 12 млн тонн зерна.