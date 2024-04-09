* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мадрид, 9 апреля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозила совершением терактов на матчах Лиги чемпионов, которые состоятся 9 и 10 апреля. Об этом сообщает испанское издание Marca.

«Через свой медиа-центр группировка распространила сообщение с угрозами в адрес футбольных стадионов Лондона, Парижа и Мадрида», — отмечает издание.

Планы по проведению четвертьфинальных матчей остаются в силе, так как МВД страны и без того считает их мероприятиями, связанными с высоким риском. Информация об угрозах передана мадридскому «Реалу».

Правительственная комиссия 9 апреля проведёт официальное заседание по вопросу о дополнительных мерах безопасности, говорится в публикации.

На 9 апреля запланированы встречи лондонского «Арсенала» с мюнхенской «Баварией» и мадридского «Реала» с «Манчестер Сити». На следующий день парижский «ПСЖ» выступит против «Барселоны», а мадридский «Атлетико» — против дортмундской «Боруссии».