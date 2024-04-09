Курган, 9 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Власти города Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах: Затобольный, Храпово, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

AP/TASS

«В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления. Всем жителям необходимо срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления», — говорится в сообщении администрации.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Звериноголовском районе региона поднялся более чем на один метр.

Он добавил, что продолжается эвакуация людей с затопляемых территорий.

В Курганскую область 8 апреля для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76, на борту которого 120 сотрудников МЧС. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.