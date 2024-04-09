Вашингтон, 9 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Странам «Большой семёрки» (G7) нужно десять лет и 10 трлн долларов, чтобы перевооружиться и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на оборону около 4% от ВВП. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чиновники, занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что военные бюджеты, возможно, должны соответствовать расходам времён холодной войны и составлять целых 4% от размера ВВП стран. Это нужно, чтобы реализовать планы альянса по перевооружению», — говорится в материале.

Агентство провело расчёты, которые показали, что, если США и их союзники по G7 достигнут такого уровня, это будет означать более чем 10 трлн долларов дополнительных обязательств в течение следующего десятилетия.

Издание уточняет, что намерение стран «Большой семёрки» перевооружиться связано с успехами России в украинском конфликте, а также осознанием необходимости создать противовес Китаю. В тексте отмечается, что в этой связи Западу «нужно резко усилить свою оборону в Восточной Европе».

Как передавало ИА Регнум, превосходство России в ходе специальной военной операции (СВО) подтверждают не только в РФ, но и на Западе. Полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться ещё части своих территорий. Он уточнил, что сейчас особенно под ударом Одесса и Харьков, которые вполне могут отойти РФ. Полковник также заявил, что российские военные «движутся вперёд».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер поделился мнением, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам.

Глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что украинские власти рассматривают вопрос об организации принудительной эвакуации семей с детьми из двух районов на севере Харьковской области.