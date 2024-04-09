Оренбург, 9 апреля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Более 14,4 тыс. заявлений на выплаты поступило от жителей Оренбургской области в связи с паводком. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

Егор Алеев/ТАСС

«От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 162 заявления поступило на единовременную материальную помощь, ещё 4252 — на финансовую помощь при утрате имущества.

Как ранее передавало ИА Регнум, правительство Оренбургской области сообщило, что в регионе сохраняется напряжённая паводковая ситуация. По состоянию на утро 9 апреля в 73 населённых пунктах и 29 садовых товариществах подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей. Из них 1585 человек, в том числе 269 детей, находятся в 32 пунктах временного размещения.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе прозвучала сирена. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Сакмары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

Накануне, 8 апреля, президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.